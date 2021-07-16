Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки выявлены 244 новых носителя коронавирусной инфекции, что на три случая меньше, чем днем ранее. Суточная смертность от ковида в регионе сохранилась на прежнем уровне. Об этом 16 июля сообщили в федеральном оперативном штабе. Вместе с тем число выздоровевших с начала пандемии достигло 46 тыс. человек.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в числе населенных пунктов с наибольшим количеством новых случаев заражения в этот раз значатся Мурино (15), Волхов (13), Гатчина, Тихвин (по 12), Всеволожск (11), Выборг (девять), Кириши, Подпорожье (по семь), Пикалёво, Приморск, Никольское (по шесть), Бокситогорск, Кудрово, Сланцы (по пять случаев).

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 52 429 случаев заражения, из числа заболевших ковидом граждан выздоровели 46 000 человек, в том числе 75 пациентов выписаны за последние сутки. Число смертей увеличилось: от COVID-19 в Ленобласти к настоящему времени скончались 1934 человека, в том числе за последние сутки зарегистрировано еще 10 летальных исходов — столько же, сколько и днем ранее.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2784 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них 775 коек свободны (27,84%). Таким образом с начала недели идет планомерное сокращение числа госпитализаций пациентов в стационары.