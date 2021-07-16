Воронеж, 16 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 462 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 16 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Выздоровели за минувшие сутки 359 пациентов, у которых ранее был подтверждён ковид. В статистику смертности включено ещё 19 новых летальных исходов.

Всего с начала пандемии заражение коронавирусом в регионе подтверждено у 96 896 человек. Из них выздоровели 91 320 воронежцев. Скончались в регионе 4 098 ковид-пациентов.