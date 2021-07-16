Иерусалим, 16 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Формат проведения торжеств и развлекательных мероприятий на фоне роста случаев заражения коронавирусом согласовали премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, министр экономики страны Орна Барвивай и министр здравоохранения Ницан Герцовиц. Об этом сообщают «Вести Израиль» 15 июля.

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Формат согласован также с владельцами залов для проведения торжеств и имеет рабочее название «весёлый стандарт». Согласно этому стандарту, участвовать в мероприятиях с большим скоплением людей можно будет только лицам, привитым от COVID-19, переболевшим им, и имеющим отрицательный результат теста на COVID-19 за ближайшие сутки.

Мероприятиями, где риск заражения особенно высок, признаются всевозможные торжества, концерты, выступления, конференции, когда они проводятся в закрытом помещении, в них участвуют более ста человек, предполагается взаимное общение и совместное питание.

На таких мероприятиях, кроме того, участники должны будут быть в масках. Как именно будет исполняться данный стандарт, остается неизвестным.