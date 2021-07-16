Нижний Новгород, 16 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4650 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июля в регионе выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 528 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 132 535 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6620 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло на 121 нижегородца.

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