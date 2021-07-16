Москва, 16 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Форсированный отказ от традиционных форм производства энергии может увеличить ценовую нагрузку на конечных потребителей на фоне снижения качества энергоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил директор Центра исследований в электроэнергетике ВШЭ Сергей Сасим.

Возобновляемая энергия. Ветряки

«Очевидно, что страны Западной Европы приняли решение о наращивании возобновляемых источников электроэнергии в структуре энергобаланса. Однако такой быстрый энергопереход приводит к избыточно высоким инвестициям в технологии со сроком службы в два-три раза меньшим, чем у традиционной генерации, и более низкими показателями надежности, — сказал Сасим. — При этом большинство существующих технологий низкоуглеродной энергетики в ближайшие 30−50 лет не будут готовы к вводу в коммерческую эксплуатацию. Это означает, что ускоренный отказ от традиционных форм производства энергии может увеличить ценовую нагрузку на конечных потребителей на фоне снижения качества энергоснабжения. Это обстоятельство повышает шансы на признание наших крупных ГЭС и АЭС низкоуглеродной генерацией и улучшает перспективы нашего экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ основными типами генерации электроэнергии останутся ТЭС.