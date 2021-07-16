Нижний Новгород, 16 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 16 июля выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 528 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 132 535 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 380 человек, всего выздоровели с начала пандемии 121 283 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона, что соответствует рекордному показателю смертей за сутки с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 достигло 4650 человек. Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6620 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло на 121 нижегородца.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 16 июля в регионе проведено 3 082 625 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 11 689 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 313,5.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился, на 16 июля оставались свободными 26% коек инфекционного профиля.