Екатеринбург, 16 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили 100 015 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в области выявили 478 новых носителей вируса. Для сравнения, 15 июля 2021 года был зафиксирован суточный рекорд — 484 ковид-пациента.Вирус выявили за прошедшие сутки у 121 жителя Екатеринбурга, остальные новые носители проживают в других муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге перепрофилировали две детские клиники под лечение COVID-19.