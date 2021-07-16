Донецк, 16 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 217 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июля сообщает минздрав ДНР.

Pixabay.com Коронавирус

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 15 июля проведено 471 исследование, из них выявлено 137 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 80 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 45 378.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 3427.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 39 097 человек, еще 2854 пациента находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 214 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.