Уфа, 16 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Работники отделения скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии добились выплат за оказание помощи пациентам с COVID-19. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в Башкирии.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Скорая помощь

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Сообщается, что фельдшеры и водители скорой помощи получили от этого лечебного учреждения присуженные Ишимбайским городским судом выплаты.

«Из 36 изначально поданных исков по 25 удовлетворённым судом искам Ишимбайская ЦРБ полностью произвела выплаты, по 8 искам Ишимбайская ЦРБ подала апелляции в Верховный суд Республики Башкортостан, ещё по 2 искам апелляции в ВС РБ были поданы Ишимбайской межрайонной прокуратурой, 1 иск всё ещё находится на рассмотрении», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что общая сумма произведённых больницей выплат по решениям Ишимбайского городского суда составляет около 1,1 млн рублей.

Раннее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после отказа в выплатах семье умершего медика.