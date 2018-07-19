Путин попросил Минфин оперативно выделить Якутии деньги на тушение лесов

Якутск, , 04:38 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае достигла 1,5 млн гектаров и, по прогнозам синоптиков, будет продолжать расти. Об этом заявил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, докладывая о ситуации президенту РФ Владимиру Путину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

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В Красноярском крае охвачено огнём более 500 тыс. га леса

Всего в Якутии и Красноярском крае зарегистрировано 276 очагов лесных пожаров, обстановка там самая сложная в РФ, и в лесах действует режим ЧС. В тушении пожаров задействовано 600 человек, 50 единиц техники, в том числе пять самолётов и три вертолёта МЧС России. На горящие леса уже сброшено 2,5 тыс. тонн воды.

«В зоне возможного задымления из-за природных пожаров находилось более 20 населённых пунктов с населением свыше 850 тысяч человек», — также добавил Зиничев.

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«Послушайте, меня всё-таки некоторые вопросы беспокоят. Ситуация в Якутии — республика подготовила соответствующие запросы на финансирование, но денег им так и не дали», — сказал Владимир Путин, заслушав доклад министра, курирующего ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В ответ на информацию Евгения Зиничева о том, что обращение поступило только 16 июля, президент напомнил, что республика уже просила деньги в середине июня.

«Объём обращения не соответствовал уровню федеральной чрезвычайной ситуации, который определён решением правительства. Мы вместе с республикой доработали новое обращение, оно сейчас представлено уже в МЧС, и мы необходимые ресурсы выделим. Деньги в резервном фонде на ЧС есть», — разъяснил ситуацию министр финансов России Антон Силуанов.

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«Звучит это как-то странновато: мало запросили — вы их заставили переписать; они запросили побольше, теперь надо выдавать. Может быть, так формально не стоило подходить? Вышли бы в правительство, обсудили бы ситуацию. Только время теряем к тому же, правда? А насколько объективно то, что они сейчас снова написали? Скажете «мало» — они ещё нарисуют. Может быть, как-то гибче к этому нужно подходить? Я прошу вас над этим подумать и, самое главное, не затягивать. Там же работать надо, им деньги нужны», — напомнил министру финансов президент, попросив премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обратить внимание на проблему горящих лесов Якутии и Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае горит порядка 500 тыс. га леса, в Якутии — около одного миллиона га. При этом большинство охваченной огнём территории республики можно не тушить, в соответствии с постановлением правительства региона, которым 86% лесов квалифицируются как отдалённые и труднодоступные.

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Напомним также, что в департаменте охраны лесов Якутии ранее сообщали о недостаточности сил и средств на тушение лесных пожаров. К примеру, по данным на 10 июля, в тушении лесов республики было задействовано 534 человека, в том числе 259 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, 89 работников службы наземной охраны лесов, 10 арендаторов, 175 местных жителей и 1 сотрудник МЧС.

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