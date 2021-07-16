Москва, 16 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось на 5382. Об этом 16 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Накануне в столице подтвердилось 5237 случаев заражения SARS-CoV-2. Город лидирует среди регионов РФ в статистике по суточному приросту заражений. Всего с начала пандемии в Москве выявили 1 454 217 носителей вируса.

За сутки госпитализировали 1474 человек, умерли 105 пациентов. На ИВЛ находится 619 пациентов. В штабе рассказали, что за последние сутки выздоровели 8032 заболевших, всего с начала пандемии — более 1,26 млн москвичей.