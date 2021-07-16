Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 1948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали 16 июля в федеральном оперштабе. Это на шесть случаев меньше, чем сутками ранее, и на шесть больше, чем два дня назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Противошоковая палата

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Таким образом, начиная с 13 июля, в городе образовалось своеобразное «плато» по новым случаям заражения: фиксируется от 1936 до 1954 новых случаев в сутки, без резких скачков в ту или другую сторону.

Также за 15 июля в Петербурге констатировали еще 101 летальный случай от COVID-19. Это на семь случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

Всего за время пандемии в Северной столице выявили 499 737 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, из числа заболевших выздоровели 477 316 человек, в том числе 1932 выписаны за минувшие сутки. Жертвами ковида в Петербурге стали 18 018 человек.