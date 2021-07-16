Никосия, 16 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Катер турецкой береговой охраны обстрелял корабль береговой охраны Кипра в районе Тиллирия на северо-западе острова. Об этом сообщает кипрское агентство CNA.

Турция

Отмечается, что ночью кипрское судно заметило катер турецкой береговой охраны, который находился в 11 милях от порта Като-Пиргос. Катер начал преследовать кипрское судно и открыл по нему огонь.

По данным кипрского радио RIK, турецкая береговая охрана преследовала судно до его захода в порт. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам представителя Минобороны Кипра Христоса Пиериса, кипрские корабли патрулирует прибрежные районы, чтобы справиться с потоками мигрантов из Турции.

Напомним, кипрская проблема заключается в разделении острова Кипр на два государства (южный — «греческий» и северный — «турецкий»), одно из которых признано мировым сообществом, а другое — нет. Около 40% северных территорий Кипра объявили себя «Республикой Северный Кипр», признанной только Анкарой.