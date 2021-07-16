Краснодар, 16 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 232 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 16 июля. Накануне, 15 июля, сообщалось о 229 заболевших.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

«В Анапе выявили 34 случая, в Краснодаре — 31, в Динском районе — 25. В Лабинском районе заболел 21 человек, в Сочи — 15, в Тимашевском районе — 14. В Кореновском районе 12 новых пациентов, в Курганинском — 10, в Армавире и Мостовском районе — по семь», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе подтверждено 55 302 случаев заражения — за весь период пандемии. Выздоровели 46 292 пациента. Скончались в регионе 3 780 пациентов с коронавирусом.

На 16 июля в коронавирусных стационарах лечение проходит 2391 житель, 81 человек находится на ИВЛ, ещё семеро на ЭКМО.