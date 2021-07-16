Афины , 16 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Греции выявили 2794 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила вечером 15 июля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Предыдущий показатель в стране составлял 2938 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 450 512 случаев заражения. За последние 24 часа в стране также зарегистрировали шесть смертей от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 12 819 человек.

В общей сложности в больницах Греции 132 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Их средний возраст составляет 66 лет, 84,1% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет или старше.

Кроме того, 112 пациентов были госпитализированы за последние 24 часа. Средний возраст зараженных составляет 42 года, средний возраст умерших составляет 78 лет.