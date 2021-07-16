Екатеринбург, 16 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. 33-летней жительнице Екатеринбурга Анне Ш. предъявили обвинение в сожжении спящего бомжа. Об этом сообщает областное управление СКР.

Огонь

По данным следователей, это произошло на улице Луначарского ночью 24 мая. Гражданка облила 22-летнего мужчину легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла при помощи зажигалки. После этого женщина скрылась. А пострадавший скончался в больнице из-за 60% ожогов тела.

Как сообщало ИА REGNUM, женщину обвинили в совершении убийства с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Поймали её 15 июля на Уралмаше.