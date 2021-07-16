Подгорица, , 11:18 — REGNUM Процедура заключения однополого партнерства идентична процедуре заключения брака, — сказал Никола Йочич из городского секретариата Подгорицы (Черногория) по вопросам местного самоуправления.

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron

В утренней программе RTCG Йочич рассказал обо всем, что необходимо для заключения партнерских отношений между людьми одного пола.

«Процедура заключения партнерства одного пола идентична процедуре заключения брака. Заинтересованные лица подают заявление и прилагают необходимые документы, такие как свидетельство о рождении, справку о том, что люди не состоят в браке, копию удостоверения личности и подтверждение оплаты госпошлины для иностранных граждан», — сказал Йочич.

Что касается различий, то они существуют в положениях Закона о семье и Закона о пожизненном партнерстве лиц одного пола в положениях во время исполнения обязанностей самого регистратора.

Напомним, что 15 июля 2021 года вступил в силу закон о регистрации однополых партнерств.