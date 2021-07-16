Москва, 16 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Россия и Китай успешно сотрудничают в военной сфере, и эти отношения носят исключительно оборонительный характер. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованной 16 июля в «Российской газете» и китайской газете «Жэньминь Жибао».

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«С опорой на принципы, изложенные в статье 7 договора, успешно развивается военное сотрудничество, имеющее исключительно оборонительный характер и не направленное против третьих государств», — подчеркнул Лавров в статье, приуроченной к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Глава российской дипломатии сравнил российско-китайский тандем с классическими военно-политическими союзами периода холодной войны. По его словам, сложившиеся отношения, правовой основой для которых служит договор, — это во многом более совершенная форма взаимодействия двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского МИД также отметил тесное сотрудничество Москвы и Пекина в сфере борьбы с COVID-19 и производстве вакцин.

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