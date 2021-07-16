Москва, 16 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Восстановление мировой экономики закономерно оборачивается ростом спроса на электроэнергию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил директор Центра исследований в электроэнергетике ВШЭ Сергей Сасим. Так он прокомментировал прогноз Международного энергетического агентства, эксперты которого предсказали рост мирового спроса на электроэнергию в 2021—2022 годах.

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«Основной причиной роста спроса является восстановление мировой экономики, рекордный спад которой под влиянием пандемии в 2020 году обусловил падение мирового энергопотребления, — пояснил Сасим. — При этом падение было неравномерно распределено по миру. Так, например, Китай оказался единственной крупной страной, которая закончила кризисный год с ростом экономики более чем в 2%. У всех остальных был существенный спад: глобальная экономика сократилась более чем на 4%, экономика еврозоны — более чем на 7%, а падение экономики США превысило 3%».

Как пояснил Сасим, меры по минимизации последствий пандемии и рост темпов вакцинации приводят к восстановлению экономик, что отражается и на динамике спроса на электрическую энергию.

«Благодаря программам поддержки производственных секторов, экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют впечатляющие темпы восстановления. Индия и Китай действительно являются лидерами экономического роста: по прогнозам МВФ, рост ВВП Китая в ближайшее время будет составлять 5,8% в год, Индии — 7,7%. Очевидно, что и Индия, и Китай будут основными точками восстановления спроса на электрическую энергию», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, производственная активность в Китае росла 16 месяцев подряд.