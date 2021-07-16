Таллин, 16 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. С понедельника, 19 июля, лица, которые не переболели коронавирусом или не прошли вакцинацию, будут допускаться к экзамену по вождению в Эстонии только в защитных масках.

https://pixabay.com Маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Об этом сообщила пресс-служба Транспортного департамента страны, отметив, что от обязанности носить маску во время экзамена освободят лиц, которые завершили курс вакцинации от коронавируса или же переболели коронавирусом не позднее, чем за полгода до сдачи экзамена.

Подчеркивается, что если клиент, не имеющий сертификата о вакцинации или подтверждения перенесенной болезни, откажется надевать маску или использовать дезинфицирующие средства при сдаче экзамена по вождению без уважительной причины (например, по состоянию здоровья или по другим объективным причинам), то чиновник Транспортного департамента имеет право не допустить его к сдаче экзамена.

Время, забронированное на экзамен, аннулируется, а государственная пошлина не возвращается.

Во время сдачи теоретического экзамена и при посещении бюро Транспортного департамента ношение маски и использование средств дезинфекции является желательным, но не обязательным.