Таллин, 16 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. При выдвижении кандидата в президенты Эстонии следует учитывать мнение народа, а не руководствоваться только предпочтениями ведущих партий страны. Об этом председатель парламентской оппозиционной Социал-демократической партии Индрек Саар заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Выборы президента являются конституционной обязанностью парламента, но ничто не мешает нам обращаться за советом к народу по этому вопросу», — заявил он. По мнению Саара, есть все возможности провести всенародный опрос с репрезентативной выборкой.

«Убежден, что опрос людей поможет нам найти достойных кандидатов для принятия дальнейшего совместного решения», — считает Индрек Саар.

Саар убежден, что если отбросить сугубо политические соображения и партийные интересы, то можно найти кандидата или кандидатов в президенты, один из которых затем получил бы поддержку двух третей членов национального парламента Рийгикогу, необходимых для его избрания.