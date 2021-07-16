Стокгольм, 16 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Швеции «Дельта"-вариант коронавирусной инфекции становится все более распространенным среди выявляемых случаев заражения в стране. Об этом 16 июля сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в течение позапрошлой недели в Швеции на «Дельта"-вариант приходилось 60% из 2 000 новых случаев. Однако неделей ранее аналогичный показатель составлял всего 40%.

«Сейчас у нас в целом по всей Швеции сохраняется низкий уровень распространения коронавирусной инфекции. Но поскольку у нас присутствует «Дельта"-вариант, и он, вероятно, скоро будет составлять большинство от всех случаев заражения, необходимо иметь в виду, что пандемия еще не окончена», — заявила в эфире радиостанции представитель Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл.