Стокгольм, 16 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Согласно данным Транспортного агентства Швеции, количество пассажиров международных рейсов в июне увеличилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чартерные компании также свидетельствуют о повышенном спросе среди населения на бронирование международных авиарейсов. Об этом 16 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорогостоящий перелет

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В июне этого года за границу из Швеции отправились 323 тысячи пассажиров, в то время как в прошлом — порядка 62 тысяч пассажиров.

«Шведы хотят совершать авиаперелеты больше, чем когда-либо. В прошлом году мы были в состоянии такого, знаете, ожидания. Но теперь мы действительно совершаем много рейсов», — отметила в комментарии SVT менеджер по связям с общественностью компании по продаже авиабилетов Apollo Сандра Миллер Кинг.