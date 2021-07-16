Брянск, 16 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Брянской области 16 июля выявлено 317 новых носителей коронавируса — на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2 465 тестов. Зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В целом, в Брянской области подтверждено 49 698 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 45 212 жителей, в том числе 265 пациентов выписаны после лечения за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 663 человека.

С начала пандемии лаборатории региона провели 643 844 исследования на коронавирус.