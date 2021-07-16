Стокгольм, 16 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. На территории Евросоюза снижение новых выявленных случаев заражения коронавирусом было устойчивым в течение всего июня. Однако теперь из-за распространения штамма «Дельта» эпидемиологическая ситуация в ЕС обостряется. Об этом сообщило государственное новостное агентство Швеции ТТ, ссылаясь на статистику европейских эпидемиологов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, уровень распространения коронавируса в девяти странах ЕС снова находится на отметке в более чем 100 новых случаев на 100 000 жителей за последние две недели.

Хуже всего дела обстоят на Кипре — 1 145 новых случаев на 100 000 жителей. За Кипром следует Испания с 377 новыми случаями на 100 000 жителей, Португалия (333), Нидерланды (304) и Люксембург (225).

Швеция находится на 15 месте среди стран ЕС — 34 новых случаев коронавируса на 100 000 жителей за последние две недели.