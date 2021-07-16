Нью-Дели, 16 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 38,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

(сс) Ganesh Dhamodkar. Wikimedia Commons Тестирование на коронавирус в Индии

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 38 949 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 31 026 829.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 542 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 412 531.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 30 183 876 человек вылечились от нового заболевания и еще 430 422 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 41 806 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.