Джакарта, 16 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Вьетнам планирует эвакуировать своих граждан из Индонезии из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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Посольство Вьетнама в Индонезии объявило, что координирует действия с соответствующими агентствами для эвакуации граждан.

Помимо Вьетнама, Япония и Тайвань также начали репатриацию своих граждан из Индонезии из-за всплеска случаев заражения коронавирусом. Япония начала эвакуацию своих граждан 14 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 предпринимателей и жителей Тайваня намерены покинуть Индонезию в ближайшее время из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.