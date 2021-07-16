Азовский район, Ростовская область, 16 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве и покушении на убийство азовчанин состоит на учёте у психиатра. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Ростовской области 16 июля.

Справка психиатра-нарколога

Предполагаемый преступник был задержан в Азове. Установлено, что он состоит на учёте у врача психиатра, уточнили в ведомстве. Информация о гибели двух человек не подтверждена.

ИА REGNUM напоминает, что мужчина с ножом напал на пассажиров рейсового автобуса в Азовском районе. В результате от ножевых ранений скончалась 33-летняя женщина. Две пассажирки госпитализированы.