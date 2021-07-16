Вашингтон, 16 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Десятки истребителей F-35, принадлежащие армии США, находятся в нелётном состоянии из-за вышедших из строя двигателей. Об этом на слушаниях в Конгрессе США сообщил директор Объединённого программного офиса F-35 генерал-лейтенант ВВС Эрик Фик, пишет американское издание The Drive.

Af.mil F-35

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Так, по его словам, по состоянию на 8 июля проблемы с двигателем были у 41 самолёта, поставленного для военно-воздушных сил США. Это означает, что их нельзя использовать на заданиях до тех пор, пока они не будут отремонтированы. Также устранения неполадок ждут два самолёта, поставленных для Корпуса морской пехоты и ВМС США, и три F-35, находящихся в эксплуатации у американских союзников, сообщает портал military.com.

Причиной поломок двигателей Pratt & Whitney F-35 связана с тем, что теплозащитное покрытие на лопастях ротора их турбин изнашивается быстрее, чем ожидалось.

«Некоторые из этих 46 самолётов нуждаются в модернизированных силовых модулях двигателя F135, компоненте, который улучшает тягу и характеристики самолёта», — пояснил Фик.

Добавим, что в США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. Как сообщало ИА REGNUM, в управлении Пентагона по испытаниям заявили, что после всех доработок американского истребителя пятого поколения F-35 остаётся около 900 дефектов, снижающих боеспособность этого самолёта. По словам директора испытательного корпуса программы Роберта Белера, самый дорогой в истории военного авиастроения самолёт был принят на вооружение с 941 дефектом.