Оттава, 16 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. С наступлением ноября круизные лайнеры смогут заходить в канадские воды и порты Канады. Такое решение приняло правительство страны, сообщает канадский минтранс.

Ivan T Круизное судно Grand Princess

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Отмечается, что об ослаблении ограничений объявил 15 июля министр транспорта Канады Омар Алгабра. С 1 ноября 2021 года прекратить своё действие запрет на заход в канадские воды круизных лайнеров.

Однако лайнерам разрешат заход при условии соблюдения всех требований «общественного здравоохранения». При этом, по данным минтранса, ежегодно принятие круизных лайнеров приносило экономике свыше $4 млрд, в отрасли трудились 30 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на заход круизных лайнеров в Канаде ввели в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Затем власти неоднократно продлевали его.

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