Таганрог, Ростовская область, 16 июля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) расширили коечный фонд для пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация. В частности, развёрнуто 150 мест.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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В настоящее время есть и свободные койки, и резервные места. Таганрогский ковидный госпиталь принимает пациентов с коронавирусом также из ближайших населённых пунктов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области увеличилось число госпитализаций с COVID-19. В настоящее время на лечении находятся более 2,5 тыс. человек.