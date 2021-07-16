Красноярск, 16 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Красноярске снова начал работать временный инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы №1.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Решение о расконсервировании временного инфекционного госпиталя на Рокоссовского — превентивная мера. Необходимая, чтобы разгрузить персонал базового инфекционного госпиталя ККБ для лечения больных с COVID-19», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что во временном инфекционном госпитале будут проходить лечение пациенты со средне и тяжелыми формами заболевания и пациенты, нуждающиеся в долечивании после тяжёлой формы связанной с COVID-19 пневмонии, каковым нужен уход и наблюдение медиков.

При этом добавляется, что емкость госпиталя составит 400 коек и в настоящее время развернуто уже 120 коек, на лечении находится 72 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса принято решение об обязательной вакцинации отдельных групп населения.