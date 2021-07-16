Прохоровский район, Белгородская область, 16 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Первый в России этнографический летний лагерь для детей создадут в парке регионального значения «Ключи» в Прохоровском районе Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области Летний лагерь

В туристическом комплексе начал работу детский палаточный лагерь. Сейчас в парке «Ключи» отдыхают 28 детей от 12 до 17 лет. Они живут в семи палатках, есть санитарно-гигиеническая зона, площадка для двигательной деятельности, медицинский блок и круглосуточно дежурит медицинский работник. О планах по созданию этнографической площадки на базе лагеря поделился с ребятами врио губернатора Вячеслав Гладков.

«Хотим воссоздать историческую атмосферу исконной Руси. Со стилизованными домами, лаптями и холщовыми одеждами, чтобы можно было погрузиться на 100% в историю и ощутить единение с природой. Также у каждого будет возможность освоить старорусское ремесло! Настоящая машина времени!» — отметил руководитель области.

Парк регионального значения «Ключи» открылся в 2010 году на территории бывшей барской усадьбы помещика Константина Питры. За год его посещает более 100 тысяч туристов.