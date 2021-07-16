Под Белгородом появится этнографический летний лагерь для детей
Прохоровский район, Белгородская область, 16 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Первый в России этнографический летний лагерь для детей создадут в парке регионального значения «Ключи» в Прохоровском районе Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В туристическом комплексе начал работу детский палаточный лагерь. Сейчас в парке «Ключи» отдыхают 28 детей от 12 до 17 лет. Они живут в семи палатках, есть санитарно-гигиеническая зона, площадка для двигательной деятельности, медицинский блок и круглосуточно дежурит медицинский работник. О планах по созданию этнографической площадки на базе лагеря поделился с ребятами врио губернатора Вячеслав Гладков.
Парк регионального значения «Ключи» открылся в 2010 году на территории бывшей барской усадьбы помещика Константина Питры. За год его посещает более 100 тысяч туристов.