Симферополь, 16 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 394 новых случая заражения коронавирусом, сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов 16 июля. Накануне, 15 июля, сообщалось о 381 новом заболевшем.

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«За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа», — уточнил Аксёнов.

Выздоровели за сутки 225 человек. Всего с начала пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 53 953 человека, выздоровели из них 46 800 человек.