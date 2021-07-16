Новосибирск, 16 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Новосибирская область на треть увеличила поставки зерна на экспорт за первые шесть месяцев 2021 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего за полгода было экспортировано 268 тыс. тонн зерна, в основном, пшеницы.

Зерно в амбаре

По словам министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко, положительная динамика посевных площадей была сохранена, несмотря на введение экспортных квот и пошлин.

«Ряд районов существенно увеличил посевы зерновых. Площадь высокомаржинальных экпортно-ориентированных технических культур возросла в эту посевную на 73 тыс. гектаров, достигнув 248 тыс. га», — отметил он.

Как отмечается, общая посевная площадь в 2021 году превысила 2,3 млн га.