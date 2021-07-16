Воронеж, 16 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Воронежской области с начала июля выявлено 11 групповых очагов заболевания COVID-19, при этом в июне не было зарегистрировано ни одного очага. Об этом на заседании регионального оперштаба доложил 15 июля руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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По данным на 15 июля в регионе действует семь активных очагов, основная причина — занос инфекции в коллективы непривитыми сотрудниками.

Также, по данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю отмечен значительный рост заболеваемости коронавирусом в Терновском, Острогожском районах и Борисоглебском городском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили о резком, в два раза, росте заболеваемости среди подростков 15−17 лет. Также выросла заболеваемость ковидом среди детей и жителей старше 65 лет.