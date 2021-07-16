Джакарта, 16 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Правительство Китая открыто заявило о въезде в Индонезию китайских рабочих, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Прибытие китайских рабочих в Бантаенг на Сулавеси на фоне резко увеличивалось число случаев заражения коронавирусом в Индонезии вызвало оживленные споры.

В посольстве Китая в Индонезии заявили, что рабочие выполнили все требования, установленные правительством Индонезии.

«Как мы знаем, правительство Индонезии позволяет иностранным гражданам въезжать в страну, не приостановлены международные рейсы и выдача виз», — пояснили в посольстве Китая.

По данным посольства, все прибывшие в Индонезию рабочие имеют действующую визу, сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, прошли полную вакцинацию против коронавируса.

Прибытие в Индонезию 20 высокопрофессиональных специалистов из Китая вызвало критику. Компания PT Huadi Nickel Alloy, в которой будут работать 20 рабочих из Китая, посчитала, что их прибытие должно ускорить строительство плавильного завода, который должен заработать в ноябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии снова зарегистрировали наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом.