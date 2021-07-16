Воронеж, 16 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Недельный прирост заболеваемости коронавирусом в Воронежской области составил 28,1%. Об этом на заседании регионального оперштаба доложил 15 июля руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе зафиксирован рост заболеваемости среди жителей старше 65 лет — на 25%, в два раза выросли показатели заболеваемости среди подростков 15−17 лет и на 68% детей 7−14 лет. Специалисты связывают рост заболеваемости с каникулами и тесным общением, в том числе в массовых местах, в частности, в торговых центрах.

На 15 июля в Воронежской области подтверждено 96 434 случаев заражения коронавирусом за последние сутки — 454 случая, выздоровели 90 961 пациентов, скончались — 4 079 пациентов с ковидом.