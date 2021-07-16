Берлин, 16 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Общее количество погибших в результате разрушительного наводнения на западе ФРГ возросло как минимум до 80. Об этом 16 июля сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

Philippe Semanaz Наводнение

Уточняется, что не менее 50 человек из этого числа погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и еще как минимум 30 — в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

«Мы опасаемся, что число погибших вырастет», — заявили представители немецкой полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти немецкого округа Арвайлер не имеют информации о местонахождении около 1,3 тыс. человек после мощных наводнений в регионе.