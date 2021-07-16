Симферополь, 16 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Мусорный полигон загорелся в Евпатории вечером 15 июля, об этом сообщил в соцсетях глава администрации города Роман Тихончук.

mermyhh Свалка

Сообщение о возгорании на полигоне поступило в 17:30 15 июля. По информации главы администрации города, предварительная причина возгорания — поджог. По данным на утро 16 июля, сообщил «Крым24», открытых очагов горения на полигоне в Евпатории нет.

Между тем в соцсетях жители Евпатории комментируют происшествие.

«Потушите, а что дальше? Как была свалка так и останется!!! Построить завод нельзя? Город — курорт, маленький!», — пишут пользователи в комментариях к посту мэра.

«Ночью проснулись от запаха гари ул. Чапаева, подумали пожар, многие жильцы многоквартирных домов выходили на улицу, звонили в пожарную, объяснили, что горит полигон, просьба закрыть окна, не дышать гарью. Вопрос — почему не информируют людей?» — написала shadlovskaya.

«Это вы называете «сильного задымления нет?!» Ночью весь город в тумане от огня был. Проснулась от того, что задыхаюсь, так как окна были открыты… На утро результат на лицо — нос, горло, губы, глаза пекут. В груди тяжесть. Если не умеете и не можете сами, просите помощи у Республики», — написала happy_le_na

«Сильного задымления нет? Вы серьёзно? Ночью задыхались, в квартире до сих пор гарью воняет!» — вторит svet_massag_evpatoriy.