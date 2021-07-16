Сеул, 16 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у четырёх человек, проходящих обучение в Учебном центре сухопутных войск в Нонсане провинции Чхунчхон-Намдо. Общее число подтверждённых случаев в учебном центре увеличилось до 117.

Также коронавирус был выявлен у четырёх представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 1182.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1536 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 175 046.

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