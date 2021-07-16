Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» и заявил о необоснованности ажиотажа вокруг вакцины «КовиВак». Он призвал прививаться вовремя, не тратя понапрасну время на выбор вакцин.

Gov.spb.ru Дмитрий Лисовец

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

«Прошел ревакцинацию. Как и в прошлом году, для повторной прививки выбрал проверенный «Спутник V». Замечу, что все мои заместители в Комитете по здравоохранению привиты именно этой вакциной», — написал Лисовец на своей странице в соцсети, приложив фотографию того, как ему делают привику.

Он признал, что в городе наблюдается повышенный ажиотаж в связи с поступлением новой партии вакцины «КовиВак», но не видит для него никаких разумных причин.

«У всех зарегистрированных в России вакцин одинаковые показания и противопоказания, поэтому предпочтения того или иного препарата обычно ничем не обоснованы. Главный закон вакцинации — привиться вовремя», — заметил чиновник. Он подчеркнул, что «для повторной прививки подойдет любая вакцина».

Читайте также: Наличие «КовиВака» в клиниках Петербурга остаётся виртуальным

С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 133 300 человек, из них — 789 019 человек полностью завершили цикл вакцинации. Первично ревакцинировано 327 человек. Запас вакцины в городе на 15 июля составлял 123 722 комплектов доз.