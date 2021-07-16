Вашингтон, 16 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Товарищеский матч сборных США и Австралии по баскетболу в рамках подготовки к Олимпиады в Токио отменён из-за протокола безопасности, связанного с коронавирусом. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба американской команды.

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Ранее стало известно, что тест на коронавирус американского защитника Брэдли Бил дал положительный результат, из-за чего он пропустит Олимпиаду.

Матч США и Австралии должен был пройти в Лас-Вегасе в ночь на 17 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная США по баскетболу разгромила Аргентину в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио.

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