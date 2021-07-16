Джакарта, 16 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Индонезии снова зарегистрировали наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Индонезии выявили 56 757 носителей коронавируса. Это наибольший суточный прирост в мире.

Согласно статистическим данным Worldometer, Бразилия занимает второе место в мире по суточному приросту носителей коронавируса. Там за стуки выявили 52 789 случаев. На третьем месте стоит Великобритания с 48 553 случаями.

По количеству смертей от COVID-19 за стуки Индонезия занимает второе место в мире. Там за сутки эпидемия унесла жизни 982 человек. Наибольшее количество смертей от COVID-19 зарегистрировано в Бразилии (1552 случая смерти за сутки). Третье место занимает Россия с 791 случаем смерти.

Бразилия также занимает первое место в мире по количеству переболевших коронавирусом. За сутки побороть коронавирус смогли 58 556 жителей Бразилии. Затем идет Индия с 39 823 пациентами и Россия с 21 493 пациентами.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июля Индонезия получила более 141 млн доз вакцины против коронавируса.