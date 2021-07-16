Гватемала, 16 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Очередная партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в Гватемалу, 15 июля сообщило на своем сайте гватемальское правительство.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса Спутник V

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Препарат доставили в Национальный биологический центр республики, откуда дозы «Спутника V» будут распределены по регионам страны в соответствии с национальной программой вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес опровергла информацию о возврате аванса за поставки вакцины «Спутник V».

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