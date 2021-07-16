Сеул, 16 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Представители МИД Южной Кореи, США и Японии проведут 21 июля трёхстороннюю встречу в Токио. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии на полях Мюнхенской конференции

По их словам, с южнокорейской стороны во встрече примет участие заместитель министра иностранных дел Чхве Чжон Гон, с американской — заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, с японской — заместитель министра иностранных дел Такэо Мори.

Известно, что встреча представителей МИД трёх стран проходит впервые с октября 2017 года.

Сообщается, что в Токио также состоится двусторонняя встреча замглав МИД Южной Кореи и Японии. Ожидается, что стороны обсудят возможный визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Японию во время Олимпийских игр.