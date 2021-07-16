Рига, 16 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Латвии вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников сфер здравоохранения и образования. Соответствующее решение 15 июля приняло правительство республики, сообщает Polskie Radio.

Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Для сотрудников других сфер вакцинация не будет обязательной, однако работодатели будут иметь право уволить сотрудника, если он не вакцинирован от COVID-19.

Проект правительства с новыми правилами вступят в силу в октябре, если их утвердит латвийский парламент.

В Латвии, где проживает 1,9 миллиона человек, кампания вакцинации от COVID-19 идет крайне медленно.

«Цель изменения правил — заставить людей изменить свое отношение», — прокомментировал для журналистов проект правительства премьер-министр республики Крысианис Кариньш.

С начала пандемии в Латвии подтверждено более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 2,5 тысячи пациентов скончались. В настоящее время индийский штамм вируса становится доминирующим вариантом коронавируса в этой стране.