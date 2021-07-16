Москва, 16 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. С момента объявления о выплатах на школьников активность мошенников в киберпространстве, которые обещают жителям РФ очередные выплаты от государства, увеличилась в несколько раз. Об этом 16 июля рассказал директор блока экспертных сервисов компании BI. ZONE Евгений Волошин.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, только за первую половину июля текущего года было выявлено 170 подобных поддельных сайтов.

В то же время, как отметил Волошин, посвященных только выплатам семьям с детьми школьного возраста сайтов на данный момент специалистами выявлено не было. При этом на своих страницах мошенники акцентируют внимание на получении денежной компенсации от государства.

«Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления», — сказал он.

Также эксперт добавил, что мошенники реализуют несколько сценариев по незаконному отъему денежных средств у населения. Первый из них — это кража данных банковской карты пользователя при их вводе на фишинговом ресурсе, а второй — оплата небольшой комиссии под различными предлогами: конвертация валюты, налог, оплата юридических услуг и так далее.

«Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит», — пояснил Волошин. Вместе с тем в BI. ZONE добавили, что в минувшем году таких всплесков подобного мошенничества не было зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корпорация Microsoft заблокировала инструменты, якобы разработанные израильской компанией по найму хакеров, которые использовались для слежки за более чем 100 людьми по всему миру.