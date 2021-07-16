Тацинский район, Ростовская область, 16 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Ростовской области специалисты зафиксировали очередной факт массовой гибели рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Рыба

Информация о массовом море рыбы в реке Быстрой неподалеку от хутора Быстрогорский Тацинского района появилась в социальных сетях. К месту прибыли специалисты, включая представителей Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Чтобы выяснить причину произошедшего, были взяты пробы воды и биоматериала, проведён осмотр прибрежной линии.