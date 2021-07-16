Вашингтон, 16 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Сети показали самодельный автокемпер с уникальной компоновкой, созданный на основе Ram ProMaster 3500. Демонстрационное видео с машиной размещено на канале Tiny Home Tours в YouTube.

Tiny Home Tours / YouTube Автодом на базе Ram ProMaster

Автодом создал американец по имени Шеридан. Раньше он был электриком, однако теперь он решил стать писателем и фотографом. Для поиска новых идей и снимков молодой человек путешествует. Для этого он и построил уникальный кемпер.

Стоит отметить, что внутри фургона не менее 11 розеток и 28 светодиодных светильников с регулируемой яркостью, а в баках с водой установлены датчики контроля уровня. Кроме того, Шеридан смонтировал дренажные системы, которые сливают грязную воду нажатием кнопки.

Также автодом может похвастаться отопительной системой и кондиционером. Дополнительно энергией кемпер обеспечивает большая солнечная панель на крыше. Если заряд аккумулятора падает ниже установленного значения, то аварийный выключатель отключает энергию.

Ранее компания Lux Form в Москве провела премьеру доступного кемпера на базе 84-сильного внедорожника Lada Niva 4×4. Автодом имеет высокую проходимость и комфортабельный салон. Кроме того, автомобиль отличается автономностью, небольшим расходом топлива и универсальностью.

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